Elezioni Usa 2024: Trump vince primarie in New Hampshire

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Conquistando la vittoria in Iowa e nel New Hampshire, Donald Trump ha sottolineato con fiducia che nessun perdente emerge da tali trionfi, posizionandosi in modo decisivo verso la nomination. Nonostante il precoce stadio delle primarie, l'ex presidente ha prevalso su Nikki Haley con il 54,4%, superando l'ambasciatrice all'Onu, rimasta unica contendente, che ha ottenuto il 43,6% in uno Stato in cui i repubblicani non registrati potevano partecipare alle primarie.

Trump suggerisce che, di fronte a risultati deludenti, Haley dovrebbe considerare il ritiro, accusandola anche di essere un'impostora e di vivere in uno stato delirante sui social. Rispondendo alle critiche, Haley, riconoscendo la sconfitta, ribadisce la sua determinazione a continuare la corsa per la Casa Bianca, affermando che la vittoria di Trump giova ai democratici. La 52enne ex ambasciatrice, consapevole del desiderio dei democratici di avere Trump come avversario, respinge l'idea di ritirarsi, dichiarando che il New Hampshire è solo il primo stato a votare, non l'ultimo. Mentre i sostenitori di Haley urlano "Trump è un perdente", lei anticipa il prossimo scontro nelle primarie in South Carolina il 24 febbraio, lo Stato dove è stata governatrice.