Chef Vissani: I social sono arma di distruzione di massa, vanno bloccati

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

"I social media, spesso, diventano un terreno di controversie e malintesi. Le opinioni si scontrano senza approfondire, generando disinformazione. È un aspetto preoccupante. Dopo la tragica perdita di Giovanna Pedretti, lo chef Gianfranco Vissani commenta: 'È triste vedere come le persone parlino senza conoscere la verità. Dobbiamo riflettere su come gestire questa situazione'. Concludendo, sottolinea l'importanza di condividere storie di vita come quella della ristoratrice defunta."

"Antonello Colonna, chef stellato, preferisce mantenere una distanza dai social, ma non per mancanza di confronto. Afferma: 'Scelgo di non replicare per evitare reazioni negative, ma sono aperto al dialogo costruttivo. La mia risposta è sempre incentrata sulla comunicazione e il rispetto'. Colonna riconosce l'impatto dei social sul rapporto con il lavoro e la clientela, sottolineando l'importanza di una comunicazione ponderata."

"Alessandro Circiello, noto chef Rai e presidente della Federcuochi-Lazio, ammette di non replicare spesso sui social, ma riconosce il valore del confronto costruttivo. Sottolinea che il dialogo con i follower può portare a crescita e miglioramento nel lavoro. Infine, condivide che i feedback positivi sui social possono contribuire al prestigio e al successo economico delle aziende gastronomiche."