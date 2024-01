Briatore e il boicottaggio social a pasta Rummo: Idioti che non hanno voglia di lavorare

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Zazoom News © 2024 - Police Privacy

Sul 'controverso' episodio legato alla pasta Rummo, oggetto di critiche dopo la visita del ministro Matteo Salvini con l'hashtag #boicottareRummo, Flavio Briatore interviene in difesa del marchio italiano lanciando l'hashtag contrario: #sosteniamopastarummo. Briatore, nel suo video su Instagram, esprime: "In Italia succedono cose incredibili. A causa della visita del ministro, è scattata una campagna contro la pasta Rummo." Sottolinea l'importanza degli investimenti e dei dipendenti legati al marchio, invitando a sostenere la pasta Rummo. Mostrando un pacco di rigatoni, afferma di usarla nei suoi ristoranti, definendola una delle migliori paste italiane. Invita a ribellarsi contro coloro che criticano senza motivo, promuovendo l'hashtag #sosteniamopastarummo e sottolineando l'importanza di supportare chi crea posti di lavoro. Infine, elogia il ministro per visitare le realtà imprenditoriali e critica chi, senza motivo, si limita a criticare online anziché lavorare.