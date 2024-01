Botta e risposta Meloni-Schlein e affondo di Conte, cosa è successo oggi alla Camera

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Zazoom News © 2024 - Police Privacy

Se fosse un'alleanza, potremmo definirlo un attacco sincronizzato. Oggi in Parlamento, Giuseppe Conte ha affrontato il patto di stabilità e Elly Schlein la situazione della sanità pubblica, entrambi mettendo in difficoltà la premier Giorgia Meloni. Nel confronto tra la leader del Pd e la prima ministra, emerse un interessante intervento del presidente M5S, definendo Meloni "Re Mida al contrario" e criticandola per le promesse non mantenute. Schlein, soddisfatta dopo il dibattito, ha focalizzato l'attenzione sulla carenza di personale sanitario e Meloni ha risposto sottolineando responsabilità passate. Il duello è stato osservato anche da Conte, che ha notato l'approccio di Meloni in modalità "opposizione". Schlein ha evidenziato le 'fake news' della premier, definendola regina dell'austerità e criticando l'approvazione dell'Autonomia. La discussione si è allargata, includendo anche la campagna elettorale in vista delle europee, con Schlein che ha criticato Meloni per attacchi alla libertà di stampa. Altre questioni sono state sollevate da Matteo Richetti e altri membri del Parlamento.