Australian Open: Medvedev batte Hurkacz e vola in semifinale

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Daniil Medvedev ha conquistato un posto nelle semifinali dell'Australian Open, il primo Grande Slam della stagione, attualmente in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il tennista russo, classificato al terzo posto nel mondo e nel seeding, ha superato con fatica il polacco Hubert Hurkacz, nono nel ranking Atp e del tabellone, con un punteggio di 7-6 (7-4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 dopo un'intensa partita della durata di 4 ore e tre minuti. Medvedev ora attende il vincitore tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo del mondo e seconda testa di serie, e il tedesco Alexander Zverev, sesto nel ranking Atp e del seeding, per le semifinali.

Nel tabellone del doppio maschile, il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori prosegue con il raggiungimento delle semifinali. La coppia italiana, al terzo Slam insieme, ha sconfitto i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez nei quarti con un punteggio di 7-5, 6-4. Ora si preparano per affrontare un'altra coppia tedesca, Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che hanno prevalso per 6-4, 7-6 (7-3) sui polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, settimi favoriti del seeding.

Bolelli-Vavassori diventano così la seconda coppia italiana a raggiungere le semifinali a Melbourne, seguendo le orme di Bolelli e Fabio Fognini nel 2013 e di nuovo nel 2015, quando conquistarono il titolo.