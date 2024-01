Ascolti tv 23 gennaio 2024: La Storia su Rai1 vince prime time martedì 23 gennaio

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

La conclusione dell'ultima puntata della fiction "La Storia" trasmessa su Rai1 si è posizionata come il programma più seguito nella prima serata di martedì, registrando 3.466.000 spettatori e uno share del 19.4%. Al secondo posto, si colloca il "Grande Fratello" su Canale 5, che ha ottenuto 2.508.000 spettatori e un 18.97% di share. La terza posizione è occupata da "Le Iene" su Italia1, con 1.376.000 spettatori e uno share del 9.5%.

Tra gli altri programmi in onda in prima serata, si segnalano: "DiMartedì" su La7 (1.269.000 spettatori, share 7.3%), "The Floor – Ne rimarrà solo uno" su Rai2 (1.006.000 spettatori, share 6.1%), "È Sempre Cartabianca" su Rete4 (734.000 spettatori, share 4.9%), "Natale alle Highlands" su Tv8 (431.000 spettatori, share 2.2%), "Breakdown – La trappola" su Nove (328.000 spettatori, share 1.8%), e "Avanti Popolo" su Rai3 (283.000 spettatori, share 1.6%).