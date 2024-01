Antonio Conte torna in Serie A? Cosa sappiamo

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Antonio Conte potrebbe fare il suo ritorno in Serie A, suscitando crescente interesse da parte di diverse squadre italiane. Il tecnico, reduce dall'esperienza al Tottenham in Premier League, è al centro delle voci di mercato, con alcune big del campionato italiano che lo considerano come possibile allenatore. La possibilità di un addio di Stefano Pioli dal Milan a giugno ha alimentato le speculazioni sulla successione, con Conte indicato come favorito secondo gli esperti di Snai e Sisal, quotato a 2,25.

Il Milan non è l'unica squadra interessata al tecnico italiano. Conte stesso, in un'intervista a ottobre nella trasmissione Rai "Belve", ha menzionato il desiderio di vivere l'esperienza di allenare squadre come Roma e Napoli, affermando: "Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza". Questo "domani" sembra ora più prossimo del previsto, con la Roma dei Friedkin che sta valutando il profilo di Conte per la prossima stagione, specialmente se De Rossi non dovesse ottenere il prolungamento del contratto. Conte è il primo nome sulla lista della proprietà americana, quotato anch'esso a 2,25 dai bookmaker.

Per quanto riguarda Napoli, l'ipotesi di Conte è valutata a 4,50, mentre l'attuale allenatore Mazzarri sembra lontano dalla riconferma, con una quota di 7,50. Tuttavia, negli ultimi giorni, la candidatura di José Mourinho ha guadagnato forza. L'allenatore portoghese, recentemente esonerato dalla Roma, è alla ricerca di una nuova avventura e la possibilità del suo arrivo al Napoli è valutata a 2,75.