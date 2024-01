Angelina Mango a Sanremo 2024: Non vedo l'ora!

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Il Festival di Sanremo è un'esperienza emozionante e Angelina Mango la affronta con naturalezza, ingenuità e entusiasmo, paragonandosi a una bambina che aspetta il Natale. La giovane cantante, in gara con il brano 'La noia', considera questa partecipazione come un grandissimo traguardo, sorpresa di trovarsi a questo livello così importante.

Dopo il trionfo nella categoria canto di 'Amici' nel 2023, un album certificato d'oro, successi estivi e concerti live, Angelina è ora considerata tra i favoriti della 74esima edizione del festival. In un'intervista, condivide il suo stato d'animo, rivelando iniziali sensazioni di responsabilità che sono state sostituite da una gioia palpabile. Sottolinea il supporto di Maria De Filippi, che è rimasta una presenza significativa nella sua vita, aiutandola a raggiungere questo punto.

Il brano 'La noia', scritto da Angelina Mango insieme a Madame, è una cumbia messicana contemporanea che gioca con i contrasti. La cantante spiega che la scelta del sound è coerente con il significato del pezzo, esplorando alti e bassi nella vita. La collaborazione con Madame e Dardust viene descritta come un'esperienza positiva e gratificante, lavorando insieme per creare un lavoro unico.

Angelina esprime la speranza di non deludere il suo pubblico e Maria De Filippi, sottolineando che la vera vittoria sarà comunicare qualcosa di significativo al pubblico. Anticipa una performance visivamente coerente con il ritmo della canzone, promettendo un'esperienza coinvolgente.

Dopo Sanremo, la cantante è pronta a tornare live con il tour "Angelina Mango nei club 2024" in diverse città italiane. Descrive l'energia dei club come meravigliosa e enfatizza la sua volontà di godersi ogni momento senza fretta. Angelina è entusiasta di condividere la sua musica e il suo talento con il pubblico in queste esibizioni dal vivo.

Oltre alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Angelina annuncia la creazione di 'La noioteca' di Angelina, un luogo in centro città che offre attività inusuali legate al suo mondo artistico, da sperimentare investendo i propri momenti di noia, l'unico pagamento accettato.