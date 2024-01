Alexandru Ivan ucciso a Roma: fermato il fratello di uno dei due indagati

di Redazione Zazoom - mercoledì 24 gennaio 2024

Zazoom News © 2024 - Police Privacy

Un nuovo arresto in relazione all'omicidio di Alexandru Ivan, il giovane di 14 anni tragicamente perso nella notte del 13 gennaio nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano a Roma. Il nuovo fermo coinvolge un individuo di 30 anni, fratello di uno dei due sospettati precedentemente detenuti, fortemente implicato nell'uccisione del ragazzo. Le prove derivanti dall'analisi dei record telefonici e delle celle del telefono in uso al giovane suggeriscono che l'uomo fosse in compagnia di uno degli indagati prima, durante e dopo l'omicidio, rifugiandosi successivamente ad Aprilia. Le indagini sono ancora in corso, mentre emergono nuovi dettagli sulla dinamica degli eventi. La vicenda continua a suscitare profonda preoccupazione e il proseguo delle indagini è cruciale per fare luce su questa tragedia.