Stasera cè Cattelan su Rai2: ospite Willem Dafoe

Alessandro Cattelan è pronto a dare il via a una nuova ed emozionante stagione di 'Stasera c’è Cattelan…su Rai2', il popolare late night show della Rai. Nella prima puntata, in onda oggi, 23 gennaio 2023, su Rai2 in seconda serata, avremo il piacere di vedere ospiti d'eccezione alla scrivania di Cattelan, tra cui Willem Dafoe, celebre protagonista di 'Povere creature!', I Soliti Idioti - il divertente duo composto da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli - i Subsonica e Marco Travaglio. La seconda puntata, programmata per mercoledì 24 gennaio, vedrà alternarsi altri apprezzati ospiti, come Pietro Castellitto, Rocco Siffredi, accompagnato per l'occasione dalla moglie Rosa Caracciolo e dai figli Lorenzo e Leonardo Tano, insieme a Giorgia Fumo. Nel corso del programma, Alessandro Cattelan offrirà interessanti interviste, esilaranti sketch e momenti speciali, il tutto accompagnato dalla coinvolgente musica degli Street Clerks.