Il principe Harry: Terrorizzato da papà alla guida dell'elicottero

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Il principe Harry ha condiviso un aneddoto divertente durante la cerimonia dei Living Legends of Aviation Awards a Beverly Hills, California, dove è stato premiato da John Travolta per il suo impegno come veterano e pilota dell'esercito britannico. Parlando della sua esperienza, il duca di Sussex ha ricordato il suo primo volo con suo padre, esprimendo il terrore che provò quando il padre prese il comando dell'elicottero.

"Avevo sette o otto anni, era su un elicottero Wessex e ci salii dentro così emozionato. Poi mio padre si è posizionato dietro ai controlli ed ero terrorizzato", ha raccontato il principe Harry con un sorriso.

Queste leggere e divertenti note sull'infanzia del principe Harry sulle ali di un elicottero arrivano in un momento in cui le tensioni all'interno della famiglia reale non sono ancora completamente risolte. Dopo la pubblicazione del suo libro di memorie "Spare" a gennaio 2022, Harry e sua moglie Meghan Markle hanno affrontato ulteriori rivelazioni e critiche attraverso la biografia del giornalista Robert Hardman.

In particolare, il libro "Charles III: The Inside Story" di Hardman ha svelato che la regina Elisabetta II era irritata dall'affermazione di Harry e Meghan secondo cui aveva approvato il nome "Lilibet" per la loro figlia. Buckingham Palace ha respinto la richiesta dei Sussex di ricevere un sostegno pubblico per questa affermazione, aggiungendo ulteriori dettagli al già complesso rapporto tra il duca di Sussex e la famiglia reale britannica.