Paola Ferrari ha un altro tumore al viso

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Paola Ferrari si trova di fronte a una nuova sfida mentre affronta un altro capitolo nella sua lotta contro il cancro. La giornalista ha condiviso la notizia durante una conversazione con Monica Setta nel programma 'Storie di donne al bivio', in onda giovedì 25 gennaio su Rai 2. In modo aperto e coraggioso, Paola ha rivelato di avere un secondo tumore al viso, il quale richiederà un ulteriore intervento chirurgico.

"Mi trovo di fronte a un'altra battaglia. Ho scoperto di avere un altro cancro, molto più piccolo, solo recentemente, e mi sottoporrò a un intervento nei prossimi giorni. Tuttavia, nonostante tutto, sarò comunque al timone della mia trasmissione domenicale", ha dichiarato Paola con determinazione. La giornalista, già operata in passato per un carcinoma maligno al viso, ha riflettuto sul percorso difficile affrontato in precedenza: "C'è stato un momento in cui ho rischiato di perdere metà del mio viso. Ma sono stati eccezionali nel curarmi".

Questo nuovo tumore, individuato solo un mese e mezzo fa, è fortunatamente in uno stadio iniziale, riducendo così il livello di drammaticità rispetto alla sua precedente esperienza. Paola ha assicurato che tornerà prontamente a condurre '90° minuto' dopo l'intervento. La sua determinazione e positività di fronte a questa sfida ispirano coloro che seguono il suo percorso, mostrando la sua forza interiore e la resilienza di fronte alle avversità.