Oscar 2024: record e curiosità di questa edizione

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Io Capitano si presenta come la 33ª pellicola italiana in corsa per l'Oscar come Miglior Film Internazionale. Se Matteo Garrone riuscisse a trasformare la sua nomination in una statuetta, sarebbe il 15º italiano a ottenere tale riconoscimento, consolidando il primato nella categoria. L'ultimo film italiano a vincere è stato "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino dieci anni fa, mentre l'ultimo candidato nel 2022 è stato "È stata la mano di Dio" di Sorrentino.

"Perfect Days" rappresenta il debutto di Wim Wenders nella competizione per l'Oscar al Miglior Film Internazionale. Il regista tedesco, 79 anni, ha ottenuto in passato tre candidature come Miglior Documentario. Nel frattempo, "Anatomia di una caduta" è il secondo film consecutivo vincitore della Palma d'Oro a essere candidato per l'Oscar al Miglior Film, accumulando 5 nomination, tra cui Miglior Regia per Justine Triet e Miglior Attrice per Sandra Hüller.

"Povere Creature!" è il quinto Leone d'Oro dal 2017 a ricevere la candidatura all'Oscar al Miglior Film, piazzandosi al secondo posto con 11 candidature dopo il favorito "Oppenheimer" (13). Yorgos Lanthimos cerca il suo secondo tentativo per la regia, mentre Martin Scorsese con "Killers of the Flower Moon" supera Steven Spielberg con 10 candidature, diventando il regista in attività con il maggior numero di nomine.

Lily Gladstone di "Killers of the Flower Moon" è la prima nativa americana a essere nominata per l'Oscar come Miglior Attrice, mentre Robert De Niro ottiene la sua nona nomination in carriera. "Barbie", nonostante le 8 nomination, non conquista la regia per Greta Gerwig né la Miglior Attrice per Margot Robbie.

John Williams si conferma come uomo dei record, ottenendo la sua 54ª nomination grazie a "Indiana Jones e il Quadrante del Destino", consolidando il primato come individuo vivente più nominato nella storia dell'Academy, secondo solo a Walt Disney.

Jodie Foster, già vincitrice di due Oscar, ottiene la sua quinta nomination in quarantasette anni per "Nyad". Annette Bening, protagonista di "Nyad", tenta l'assalto alla statuetta per la quinta volta in trentatré anni. Colman Domingo, in gara con il biopic "Rustin", è il secondo attore apertamente omosessuale a essere nominato in novantasei edizioni, seguendo Ian McKellen. Tutti e tre sono interpreti di film Netflix, che raccoglie 17 candidature grazie anche a "Maestro", "American Symphony", "May December", "Nimona" e i corti "The After" e "The Wonderful Story of Henry Sugar". Apple, invece, ottiene 13 candidature con solo due titoli, "Killers of the Flower Moon" e "Napoleon".