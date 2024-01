Orologio Apocalisse svela oggi quanto manca alla fine del mondo

L', riflettendo la crescente instabilità globale. La Federazione degli scienziati atomici, responsabile dell'orologio, sottolinea la necessità di azioni immediate da parte dei governi e delle comunità di tutto il mondo per affrontare minacce come la guerra Russia-Ucraina, la crisi climatica, la manipolazione genetica e l'intelligenza artificiale. Il riscaldamento globale e l'inefficacia degli sforzi attuali per ridurre le emissioni di gas serra rappresentano gravi minacce, mentre la corsa agli armamenti nucleare e le tensioni geopolitiche amplificano il pericolo. Gli scienziati sottolineano l'urgenza di un dialogo tra le principali potenze mondiali per affrontare queste sfide collettive e prevenire una catastrofe globale.