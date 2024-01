Nomination Oscar 2024 : Io Capitano di Garrone

martedì 23 gennaio 2024

Matteo Garrone si trova ufficialmente nella competizione per gli Oscar. Il suo film 'Io Capitano', designato come rappresentante ufficiale dell'Italia nella categoria Miglior film internazionale per l'edizione 2024, ha conquistato un posto tra le cinque finaliste delle nomination. Queste selezioni, effettuate dai membri dell'Academy provenienti da un record di 93 Paesi, sono state rivelate oggi, 23 gennaio, presso il Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, presentate da Zazie Beetz e Jack Quaid. La cerimonia degli Oscar è prevista per il 10 marzo prossimo. Oppenheimer guida la lista con 13 nomination, seguito da Povere creature! con 12 candidature, Killers of the Flower Moon con 10, Barbie con 8, Maestro con 7 e la sorpresa Anatomia di una caduta con 6.