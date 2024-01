In Francia un'auto travolge agricoltori in protesta: morta una donna

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Tragedia in Francia durante le proteste degli agricoltori: una dolorosa vicenda che ha visto la perdita di una vita e il grave ferimento del marito e della figlia di 14 anni. Gli eventi si sono svolti quando un veicolo ha improvvisamente investito un posto di blocco dei manifestanti a Pamiers, nell'Ariège, situato nel sudovest della nazione. Questa tragica notizia è stata riportata dall'emittente Bfmtv, che ha citato una fonte vicina alle indagini. Attualmente, il conducente responsabile dell'incidente è stato detenuto dalla polizia.

L'evento ha suscitato profonda preoccupazione e dolore, e il ministro francese dell'Agricoltura, Marc Fesneau, ha condiviso il suo cordoglio dichiarando: "La morte della manifestante rappresenta una tragedia per tutti noi." Egli ha sottolineato che la giovane donna ha perso la vita mentre partecipava alle proteste sindacali per difendere la sua professione nel settore agricolo, cercando di esprimere le sue legittime aspettative. Fesneau ha aggiunto con commozione: "Penso a lei, penso al suo compagno e a sua figlia, che stanno lottando per la vita."

La comunità si unisce nel dolore per questa tragica perdita, mentre le autorità conducono le indagini per comprendere appieno le circostanze dell'incidente. La solidarietà e il sostegno sono rivolti alla famiglia colpita, nella speranza che possano trovare forza e conforto durante questo difficile momento.