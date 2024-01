Fabrizio Corona di nuovo a processo per tentata estorsione

di Redazione Zazoom - martedì 23 gennaio 2024

Nuovo procedimento legale a Milano per Fabrizio Corona. L'ex fotografo delle celebrità sarà chiamato a comparire davanti ai giudici il prossimo 12 aprile, per rispondere all'accusa di tentata estorsione nei confronti di una donna sposata. La donna si era inizialmente rivolta a Corona per ottenere servizi editoriali e pubblicitari per un libro che desiderava pubblicare. Tuttavia, nel giugno del 2021, secondo quanto dichiarato dalla donna e confermato dalle indagini della procura milanese, avrebbe subito un presunto ricatto da parte dell'ex fotografo delle celebrità. Il ricatto ruotava attorno a un video intimo che la ritraeva, realizzato da Corona.

Il giudice Cristian Mariani ha preso questa decisione al termine di una breve camera di consiglio, respingendo la tesi difensiva secondo cui tra i due vi era stata una relazione e successivamente era sorta una causa civile. "Non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà in udienza perché ci saranno delle sorprese", ha commentato Cristina Morrone, uno dei difensori insieme al collega Angelo Morreale. "È stato disposto il rinvio a giudizio, e in quella sede faremo valere le nostre ragioni". Fabrizio Corona non era presente nell'aula al settimo piano.