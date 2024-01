Emma Bonino operata al femore, come sta?

Emma Bonino ha condiviso le sue riflessioni dopo l'incidente che ha causato la frattura del suo femore sinistro. Ha elogiato il successo dell'intervento chirurgico eseguito dal dottor Claudio Ascani e ringraziato coloro che le hanno dimostrato vicinanza. Ha espresso gratitudine verso le persone a lei più vicine, che le stanno fornendo assistenza, sottolineando il suo benessere e la qualità dell'assistenza presso la struttura di ricovero. Ha lodato il personale sanitario per la loro straordinaria professionalità e umanità, mantenendosi sotto il controllo del suo medico curante, il dottor Claudio Santini. Emma Bonino ha annunciato di aver avviato il percorso riabilitativo e ha promesso di continuare a lottare con determinazione per gli ideali che l'hanno sempre impegnata, in collaborazione con Più Europa, per rafforzare l'Europa e le libertà di tutti.