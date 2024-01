Supercoppa italiana: Inter Napoli 1-0

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

L'Inter conquista la Supercoppa italiana in uno scontro epico. Con una rete decisiva di Lautaro Martinez al minuto 91, i nerazzurri siglano la vittoria per 1-0 contro il Napoli. La partita, caratterizzata dall'espulsione di Giovanni Simeone al 60', vede gli azzurri giocare con dieci uomini. Questo trionfo rappresenta la terza vittoria consecutiva e l'ottava complessiva per l'Inter.

L'Inter conquista la terza vittoria consecutiva e l'ottava in totale nella Supercoppa, prevalendo sul Napoli con un gol di Lautaro Martinez al 91' durante la finale disputata all'Al-Awwal Stadium di Riad. Simeone, del Napoli, viene espulso al 60' per doppia ammonizione, influenzando il risultato. Inzaghi, allenatore dei vice campioni d'Europa, ottiene il trofeo per la quinta volta. Il Napoli inizia in modo aggressivo, ma con il passare del tempo, i vice campioni d'Europa prendono il controllo del gioco. Numerose occasioni si susseguono, inclusi tentativi di Calhanoglu e Mkhitaryan. Lautaro, Acerbi e Thuram mettono alla prova la difesa avversaria, con un gol annullato per posizione irregolare. La ripresa vede il Napoli in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Simeone. L'Inter intensifica l'attacco, con tentativi di Politano, Kvaratskhelia e Thuram. L'unico gol della partita arriva al 46', con una triangolazione sulla destra e un preciso tiro di Lautaro.