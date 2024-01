Sondaggi politici: Fratelli dItalia e Pd in calo

Fratelli d'Italia, il Pd e la Lega vedono un calo, mentre il Movimento 5 Stelle rimane stabile. Solo Forza Italia registra una crescita tra i principali partiti. Secondo il recente Sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto per le elezioni ipotetiche del 22 febbraio 2024, Fratelli d'Italia mantiene una posizione di spicco con il 28,8%, anche se registra una leggera diminuzione dello 0,2%. Il Pd di Elly Schlein perde lo 0,3%, arrivando al 19,1%, mentre il M5S guidato da Giuseppe Conte rimane saldo al 16,1%. La Lega di Matteo Salvini subisce uno scivolamento all'8,5%, con una diminuzione dello 0,3%. In controtendenza, Forza Italia mostra una crescita passando dal 7,2% al 7,4%. Azione, il partito di Carlo Calenda, registra un incremento dal 4% al 4,3%. Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2%, raggiungendo il 3,6%. Altri partiti inclusi nel sondaggio sono Italia Viva (3,4%), +Europa (2,4%), Italexit per l'Italia (1,6%), Unione Popolare (1,5%) e Noi Moderati (1%).