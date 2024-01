Sanremo 2024 : Amadeus è già da record e supera Pippo Baudo e Mike Bongiorno

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Sanremo 2024: Amadeus, il Recordman Inarrestabile delle Conduzioni. Nel prossimo Sanremo 2024, Amadeus si appresta a scrivere una nuova pagina di storia, superando i leggendari Pippo Baudo e Mike Bongiorno. L'attuale presentatore e direttore artistico del festival sta per diventare il recordman indiscusso delle conduzioni, anticipando qualsiasi possibile concorrente per il titolo.

Eddy Anselmi, esperto del festival e autore di un'enciclopedia dedicata a Sanremo, ha svelato questa straordinaria previsione nella sua recente apparizione nel podcast "Sanremo Express" di Adnkronos. Secondo Anselmi, Amadeus celebrerà la quinta edizione consecutiva, eguagliando le gesta di Mike Bongiorno (dal 1963 al 1967) e Pippo Baudo (dal 1992 al 1996). Ma c'è di più: Amadeus non solo pareggerà il record, ma lo supererà grazie alle 25 serate consecutive di conduzione quest'anno.

Una distinzione fondamentale emersa durante l'analisi di Anselmi è che, mentre Pippo Baudo si è fermato a 22 serate consecutive e Mike Bongiorno a 15, Amadeus ha già raggiunto quota 20 nelle prime quattro edizioni. Tra meno di un mese, il conduttore carismatico raggiungerà il traguardo impressionante di 25 serate, stabilendosi ufficialmente come il conduttore che ha guidato più serate nella storia del Festival di Sanremo.

In questo modo, Amadeus non solo si insedia nel pantheon dei grandi presentatori, ma lo fa in modo straordinario e senza precedenti, confermando la sua leadership indiscussa nel mondo delle conduzioni festivaliere.