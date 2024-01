Il ritiro di Claudio Baglioni : l'uscita di scena delle star

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

"C'è un momento in cui si scende dal ring essendo vincitori." Con queste parole, Claudio Baglioni, dopo aver attraversato i 60 anni di una carriera brillante, ha annunciato con un po' di anticipo il suo ritiro dalla scena musicale entro il 2026. Il cantautore romano, che festeggerà il suo 73º compleanno a maggio, intraprende così il suo giro d'onore: due anni di progetti, tra cui spiccano concerti dal vivo e persino un film evento, ma, assicura, "saranno tutti gli ultimi giri".

Nel panorama musicale italiano, diversi artisti hanno compiuto il loro "ultimo giro", alcuni dei quali, purtroppo, senza preavviso, come nel caso di Mina. Il suo ultimo concerto risale a 46 anni fa, il 23 agosto 1978 a Marina di Pietrasanta, sul palco dello storico teatro tenda Bussoladomani. Quella fu l'ultima esibizione pubblica della Tigre di Cremona, che, al culmine della sua carriera a soli 38 anni, decise di ritirarsi dall'occhio del pubblico, ma non dalla musica. Con oltre 70 album registrati, Mina è ancora oggi considerata la più grande cantante italiana, sorprendendo il suo pubblico anche duettando (virtualmente) con giovani artisti come Blanco.

Negli anni '80, Lucio Battisti disse addio ai riflettori, con la sua ultima apparizione in una rete svizzera. Anche lui smise di esibirsi, rilasciare interviste e tenere concerti, ma non di pubblicare dischi. Il suo ultimo album, "Hegel", risale al 1994. Allo stesso modo, i Litfiba, dopo 40 anni di carriera, hanno salutato il palcoscenico con il tour del 2022, riscuotendo un grande successo di pubblico.

A livello internazionale, Britney Spears ha annunciato di non tornare mai più nell'industria musicale. La popstar, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, ha deciso di non riprendere il microfono, preferendo divertirsi come ghostwriter.

Tuttavia, alcuni artisti possono cambiare idea, come canta Venditti, "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". I Pooh, ad esempio, hanno fatto ritorno sul palco a sette anni dall'annunciato addio nel 2016 a Bologna, registrando successi e concerti sold-out, compreso uno spettacolo estivo a San Siro con 50.000 spettatori.

Anche Elton John ha oscillato sul tema del ritiro dalle scene con tour di commiato lunghi e articolati. Il suo ultimo tour, con ben 330 date in tutto il mondo, si è concluso a luglio 2023 a Stoccolma, in Svezia. Ma sarà davvero l'ultimo? Questo rimane un mistero, poiché già nel 2008 aveva annunciato un ritiro, per poi tornare sui suoi passi e intraprendere nuovi tour nel 2019. Che sia un vero addio o una strategia di marketing astuta è difficile prevedere, ma nel dubbio, i fan continuano a riempire gli stadi.