La piccola Lavinia investita all' asilo : condannate per lesioni colpose gravissime

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

La maestra è stata condannata a due anni e sei mesi per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore, legate al tragico episodio dei bambini lasciati all'asilo mentre si portava Lavinia in ospedale. La sentenza è stata emessa oggi come risultato del processo relativo al caso della piccola Lavinia, investita a soli 16 mesi mentre si trovava nel parcheggio dell'asilo "La Fattoria di Mamma Cocca" a Velletri, rimanendo in uno stato vegetativo da allora. La richiesta del pubblico ministero era stata di due anni. Per l'investitrice è stata emessa una condanna di un anno per lesioni colpose gravissime stradali, con sospensione della patente per un anno. Inoltre, la donna è stata condannata a risarcire il danno, il cui importo sarà determinato in sede civile.