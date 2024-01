Juve: ufficiale acquisto di Djalo

La Juventus annuncia con gioia l'ufficializzazione dell'acquisizione di Tiago Djalo, talentuoso difensore portoghese nato nel 2000. Il giocatore, proveniente dal Lille, ha siglato un contratto con la squadra bianconera che si estende fino al 2026. La Juventus Football Club S.p.A. rende noto di aver concluso positivamente i negoziati con il Lille Olympique Sporting Club per ottenere in modo definitivo i diritti sulle prestazioni sportive di Tiago Emanuel Embaló Djalo, a fronte di un compenso totale di 3,6 milioni di euro, distribuiti in tre rate durante l'esercizio 2024/2025. A ciò si aggiungono oneri accessori pari a 1,5 milioni. Inoltre, sono previsti premi fino a un massimo di 2,6 milioni, vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi e/o condizioni. La Juventus ha altresì stipulato un contratto di prestazione sportiva con il giocatore, il quale avrà validità fino al 30 giugno 2026.