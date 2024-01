Gli Influencer sono un fenomeno da 350 milioni l'anno

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

In Italia, quasi 45 milioni di persone fanno uso dei social network. Nel corso del 2023, gli influencer hanno generato un fatturato di circa 350 milioni di euro, corrispondenti allo 0,02% del Prodotto Interno Lordo italiano, coinvolgendo più di 520 mila professionisti. Le entrate statali correlate a queste attività, comprendenti tasse e contributi, superano i 70 milioni di euro all'anno, secondo le stime di Susini Group stp.

Gli influencer, individui con un vasto seguito di seguaci, si dedicano alla promozione di prodotti e servizi per conto di aziende attraverso i loro canali social. I settori più attivi riguardano moda, bellezza, viaggi e alimentazione, mentre le piattaforme social prevalentemente utilizzate sono YouTube, TikTok e Facebook.

Commentando sulla situazione, Sandro Susini, fondatore di Susini Group stp, afferma: "Da diverse settimane, il panorama mediatico italiano si concentra sulle operazioni commerciali, più o meno lecite, messe in atto da una nota influencer. La nostra attenzione non è rivolta a giudicare le sue azioni, bensì a esaminare i numeri che si celano dietro al fenomeno influencer. Questo fenomeno deve essere preservato in quanto costituisce una parte significativa della nostra economia, ma al contempo deve essere regolamentato per garantire i diritti fondamentali delle persone e dei minori, attraverso una maggiore trasparenza nelle attività pubblicitarie promosse".