Frasi choc del Sindaco Bandecchi : Un uomo normale guarda il c...o di un donna

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha suscitato polemiche durante una seduta del consiglio comunale dedicata alla discussione di un provvedimento sul tema della violenza di genere. Bandecchi ha dichiarato: "Un uomo normale guarda il bel corpo di una donna, forse ci prova, poi se riesce la corteggia, altrimenti torna a casa". Ha aggiunto che crede che gli italiani maschi "normali" e le donne "normali" abbiano capito il suo punto di vista. Il sindaco ha difeso le sue affermazioni sostenendo che l'Italia è piena di imbecilli e che rivendica ogni sua parola.

In risposta alle reazioni critiche, Bandecchi ha affermato: "Offendetevi quanto volete, questa è la mia idea. Dovete decidere se volete votare un emendamento sulla violenza di genere o no. Non dobbiamo dare indicazioni su quello che pensa un uomo o una donna". Ha concluso dicendo che voterà contro l'emendamento sulla violenza di genere perché "non gli devono insegnare nulla, né da destra né da sinistra".

Il Partito Democratico (Pd) ha reagito alle parole del sindaco, definendole "intollerabili" e chiedendo le sue dimissioni. Camilla Laureti, eurodeputata e responsabile per le Politiche agricole nel Partito Democratico, ha dichiarato che Bandecchi si deve dimettere perché ha offeso le donne e le istituzioni, utilizzando un linguaggio e manifestando pensieri inaccettabili in una società civile e democratica.