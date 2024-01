Caso Maignan : botta e risposta Soumahoro-Kelany

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Nell'aula della Camera dei Deputati, il caso degli insulti razzisti rivolti al portiere del Milan, Mike Maignan, durante la partita contro l'Udinese, ha scatenato un acceso dibattito tra Aboubakar Soumahoro e Sara Kelany. Il deputato del Gruppo Misto, Soumahoro, ha sollevato la questione, richiamando l'attenzione sul contesto politico e la necessità di una riflessione più approfondita.

Soumahoro ha evidenziato il messaggio che la politica trasmette quando affronta temi come la sostituzione etnica, citando provvedimenti controversi come il decreto Cutro e la legge Bossi-Fini. Ha anche criticato il silenzio politico di fronte a atteggiamenti fascisti, come quelli di Acca Larenzia.

Federico Fornaro del Pd si è unito alle condanne degli insulti razzisti, sottolineando la necessità di tolleranza zero verso tali comportamenti. Tuttavia, Sara Kelany di FdI ha respinto fermamente le dichiarazioni di Soumahoro, accusandolo di strumentalizzare il dibattito per fini ideologici.

Gimmi Cangiano di FdI, membro della Commissione Cultura ed Istruzione alla Camera, ha descritto il caso come uno spettacolo indegno per un Paese con una storia millenaria. Ha ricordato episodi simili contro Koulibaly e ha esortato a prendere misure più drastiche per prevenire futuri atti di razzismo negli stadi.

Cangiano ha concluso evidenziando che l'episodio di sabato scorso ha danneggiato l'immagine dell'Italia nel mondo e ha sottolineato la necessità di adottare misure più severe per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.