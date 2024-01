Bper Banca: 1 milione di euro per studenti dell' Università Cattolica

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Bper Banca annuncia con gioia il rinnovo della collaborazione, avviata nel corso del 2022, a sostegno degli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'alta formazione internazionale. La Banca ha recentemente firmato una convenzione con l'Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell'Ateneo, impegnandosi a destinare un milione di euro per ampliare l'iniziativa Prestito d'onore a tutti gli studenti dell'Università Cattolica selezionati nei prestigiosi programmi internazionali e double degree.

Attraverso questa iniziativa, i giovani meritevoli avranno l'opportunità di specializzarsi o ottenere una doppia laurea magistrale, ottenendo riconoscimenti sia dall'Università Cattolica che da rinomate istituzioni internazionali come la London School of Economics e la Fordham University di New York. Il finanziamento, erogato a un tasso agevolato, prevede la restituzione del capitale in un periodo "ponte" di oltre due anni, consentendo agli studenti di iniziare il rimborso solo dopo la conclusione degli studi e l'ottenimento di un'occupazione.

La particolarità di questo programma è che l'accesso al finanziamento avviene esclusivamente in base al merito accademico, senza richiedere garanzie economiche da parte degli studenti o delle loro famiglie. Questo approccio consente di coprire i costi legati all'iscrizione e alla frequenza del corso presso l'Ateneo estero, completando così un percorso formativo di eccellenza.

Per accedere al prestito d'onore, gli studenti possono visitare il sito dell'Istituto Toniolo (istitutotoniolo.it/prestitodonore), dove troveranno tutte le informazioni necessarie e potranno presentare la loro domanda.

Flavia Mazzarella, Presidente di Bper Banca, esprime soddisfazione nel rinnovare il sostegno a questa iniziativa, sottolineando l'importanza di fornire un aiuto finanziario a studenti meritevoli che perseguono i propri obiettivi accademici, anche in assenza di risorse economiche. Mazzarella ritiene che questo impegno comune contribuirà non solo a facilitare il percorso di studio, ma anche a coltivare una nuova generazione di leader, professionisti e pensatori globali. La collaborazione con l'Università Cattolica è considerata un segno tangibile dell'impegno di Bper Banca nell'incoraggiare l'eccellenza e l'innovazione attraverso il lavoro congiunto.