Attacchi nel Mar Rosso: chi sono gli Houthi?

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Gli attacchi alle navi nel Mar Rosso continuano a destare preoccupazione, portando all'elaborazione di una missione europea a Bruxelles per la protezione del traffico marittimo. La tensione nel Mar Rosso è emersa in seguito alle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza del 2007, sotto il controllo di Hamas. Gli Houthi, originari del nord dello Yemen, hanno lanciato missili e droni contro navi mercantili, guadagnando una crescente notorietà nel panorama del Medio Oriente grazie a armamenti sempre più sofisticati.

Gli attacchi iniziali, focalizzati sul porto israeliano di Eilat dalla lontana costa yemenita, si sono poi estesi ai mercantili. La risposta anglo-americana dell'11 e 12 gennaio ha causato almeno 75 morti, inclusi membri dei Pasdaran iraniani e di Hezbollah libanese, secondo Sky News Arabia.

Le Monde sottolinea che gli Stati Uniti e altre potenze si trovano ora in prima linea in questa nuova conflagrazione regionale, pagando il prezzo di un interesse precedente insufficiente per il dossier Yemen. Gli Houthi, noti anche come Ansar Allah, hanno consolidato la loro posizione nella regione dal 2014, quando presero il controllo di Sanàa, la capitale yemenita.

Gli Houthi hanno anche sfruttato il forte sostegno in Medio Oriente per la causa palestinese, presentandosi come difensori dei palestinesi. Le operazioni contro gli Houthi, tuttavia, hanno rafforzato la loro posizione, alimentando un'immagine di resistenza. L'analista yemenita Mustapha Noman ha suggerito che un attacco da parte degli Stati Uniti o di Israele potrebbe trasformarli in una vera forza di resistenza.

L'Iran mostra un interesse antico per il Mar Rosso, una via di transito per le forniture destinate ad Hezbollah libanese e ai palestinesi di Hamas e Jihad Islamica. Tuttavia, l'attenzione specifica per lo Yemen da parte della Repubblica Islamica è emersa dopo l'intervento militare saudita nel 2009. L'Iran sembra concentrarsi sul potenziamento delle capacità antinave degli Houthi, esportando il suo modello di coercizione navale dal Golfo Persico e dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso e allo Stretto di Bab el-Mandeb.

La storia yemenita è segnata dal 2011, con le Primavere Arabe e la successiva uscita di scena di Ali Abdullah Saleh nel 2012. Nel 2014, gli Houthi costrinsero il presidente Hadi a fuggire, scatenando una lunga e distruttiva guerra civile.

Attualmente, gli Houthi controllano la parte più popolosa dello Yemen e dimostrano resilienza. Mentre gli Stati Uniti pianificano una campagna militare prolungata, l'Arabia Saudita auspica la de-escalation. Gli attacchi Houthi contro mercantili nel Mar Rosso, in aumento da novembre, hanno complicato ulteriormente la situazione. La speranza di ritrovare vivi i due Navy Seal dispersi in un blitz contro gli Houthi è stata esclusa dagli Stati Uniti. Il gruppo Houthi, originato dallo zaydismo, ha affrontato conflitti armati oltre i confini yemeniti, dimostrando una lunga storia di combattimento. La ricerca di una soluzione pacifica rappresenta una sfida mentre le tensioni nel Mar Rosso consolidano la legittimità degli Houthi.