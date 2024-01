Agropoli: Coppia trovata morta in casa, sospetto Femminicidio e Suicidio

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

Nel cuore di Agropoli, nella provincia di Salerno, una famiglia è stata colpita da una tragica vicenda oggi, 22 gennaio. Il dramma ha coinvolto un marito di 51 anni, pizzaiolo di professione, e sua moglie, 43 anni, dipendente di una banca, entrambi ritrovati senza vita nel loro appartamento situato in via Donizetti.

Le prime indagini suggeriscono la possibilità di un femminicidio seguito da un suicidio, gettando una cupa ombra su questa comunità. Secondo quanto si è appreso, all'alba si sarebbe scatenata una lite tra i coniugi, con grida udite dai vicini, i quali, preoccupati, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.

Marito e moglie trovati morti in casa ad Agropoli

In base a una ricostruzione preliminare, ancora soggetta a verifica, sembra che l'uomo abbia compiuto un gesto estremo dopo aver ucciso la propria moglie. Una terribile tragedia che ha lasciato la loro figlia minorenne, presente in casa al momento dei fatti, in uno stato di shock.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, il pubblico ministero presso la Procura di Salerno e il medico legale, sono intervenute immediatamente sulla scena del dramma. L'indagine è in corso per far luce su questa dolorosa vicenda e portare giustizia nel rispetto del dolore che ha colpito questa famiglia.