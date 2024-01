Ravenna: 12enne investita da un'auto mentre va a scuola in bicicletta

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Questa mattina, alle 7:45, si è verificato un grave incidente in viale Po. Una ragazzina di 12 anni stava pedalando verso la scuola quando è stata investita da una Fiat 500, guidata da una donna, in direzione rotonda Grecia. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere accertate.

La giovane è stata violentemente sbalzata a terra, e sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 per prestare soccorso. Un'ambulanza ha trasportato la dodicenne in condizioni serie all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari in merito all'incidente.