Jovanotti si sottopone a lungo intervento: le prime parole dopo l'operazione al femore

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Jovanotti, dopo il grave incidente a Luglio a Santo Domingo, ha recentemente affrontato un delicato intervento al femore, durato otto ore. Nelle ultime ore, il cantante ha condiviso un aggiornamento sui social, mostrandosi sdraiato in un letto d'ospedale e raccontando il motivo dietro l'intervento.

Nonostante la fisioterapia precedente, Jovanotti ha spiegato che un problema biomeccanico persistente gli impediva di camminare senza stampelle, e il margine di miglioramento era esaurito senza un intervento chirurgico. Ha rassicurato i fan dicendo: "Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi." L'artista ha espresso gratitudine al team medico presso l'ospedale Humanitas di Milano che si è preso cura di lui.

Questo dovrebbe essere l'ultimo intervento di Jovanotti, che ha vissuto un calvario a partire dalla rovinosa caduta in bicicletta a Santo Domingo lo scorso luglio. Il cantante ha ringraziato i fan per gli auguri di pronta guarigione ricevuti sui social e ha dichiarato di essere grato per il calore e il sostegno ricevuti. In attesa di ulteriori dettagli sul suo stato di salute, molti seguaci esprimono solidarietà e affetto per l'artista.