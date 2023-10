Federica Nargi a 33 anni: Capisci di stare invecchiando quando…

di Redazione Zazoom - sabato 21 ottobre 2023

Il fluire del tempo imprime il suo sigillo, lasciando tracce nel cuore e sulla pelle. La chiave per raggiungere la vera felicità consiste nell'accogliere con serenità l'avanzare dell'età, nell'amare se stessi e nell'apprendere l'arte di lasciare andare il tempo, condita magari con un tocco di autoironia. Questa saggezza è ben conscia da Federica Nargi, showgirl trentatreenne, la quale ha condiviso recentemente un pensiero sul suo profilo Instagram riguardo al riconoscere il progresso verso la fase "dell'invecchiamento". Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Federica Nargi, con i suoi 33 anni e due figli, mantiene un aspetto che richiama i giorni in cui incantava il pubblico di Striscia la Notizia come Velina mora, affiancata da Costanza Caracciolo. Tuttavia, il passare del tempo non è sfuggito alla sua percezione, poiché avverte che qualcosa dentro di lei sta mutando. L'età progredisce e la ex velina non si sente più giovane come un tempo, priva della stessa vitalità che la caratterizzava da ventenne.

A conferma di questo sentimento, nelle ultime ore la showgirl ha condiviso in modo ironico (ma non privo di verità) la seguente affermazione nelle sue Instagram stories: "Si capisce di star invecchiando quando indossare il pigiama e andare a letto diventano i momenti più emozionanti della giornata".