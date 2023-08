Lil Cerry presenta “VENTISETTE”, hit in cassa dritta e senza peli sulla lingua

di musicalive - domenica 13 agosto 2023

È uscito il 9 agosto 2023, “Ventisette”, l’opera estiva di Lil Cerry, nome d’arte di Francesco Ceruti, con la quale punta a farsi notare e cavalcare l’onda nel contesto musicale italiano della musica trap.

Il nostro one man band, poiché è tanto liricista quanto compositore, ha scelto proprio Ventisette per far parlare di sé in una estate già molto calda.

Il progetto, rappresenta un viaggio attraverso gli anni: passato, presente e futuro. Il paroliere racconta da dove arriva, cosa vive e cosa vuole: la posta in gioco è alta! La traccia si caratterizza per un ritmo estivo dalle influenze criticamente pop per nulla scontate.

Basta un verso per entrare nel mood di questo viaggio:

“Ora che sono giunto alla fine, voglio finire nei libri di storia”

(Lil Cerry)

Cosa avrà in serbo per noi questo cantautore, mc e beatmaker nelle sue prossime opere?

Lo scopriremo molto presto. Ma intanto, augurandogli la stessa fama del club dei 27, ma con un finale più positivo e meno drammatico, gustiamoci “Ventisette”!

