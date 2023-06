Naufragio di migranti in Grecia: prove sconvolgenti sul resoconto ufficiale della guardia costiera

di Redazione Zazoom - lunedì 19 giugno 2023

Naufragio di migranti in Grecia: prove mettono in dubbio il resoconto della guardia costiera - BBC. Nell'incidente avvenuto mercoledì scorso, la Bbc ha acquisito prove che sollevano dubbi sul racconto fornito dalla guardia costiera greca riguardo al naufragio di migranti. Un'analisi delle tracce di altre navi nella zona suggerisce che il peschereccio sovraffollato sia rimasto immobile per almeno sette ore prima di capovolgersi. La guardia costiera sostiene che l'imbarcazione stesse dirigendosi verso l'Italia e non necessitasse di soccorsi. Attualmente, si contano almeno 79 persone decedute, ma le Nazioni Unite sostengono che manchino all'appello almeno 500 persone.

L'Onu ha richiesto un'indagine sulla gestione del disastro da parte della Grecia. Le autorità greche affermano che le persone a bordo hanno dichiarato di non aver bisogno di aiuto e di non trovarsi in pericolo fino a poco prima del naufragio.

Il Pakistan dichiara il lutto nazionale in seguito alla tragedia del naufragio. Il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha annunciato che lunedì sarà una "giornata di lutto" per commemorare la perdita delle vittime del peschereccio affondato. Si teme che molti cittadini pakistani siano tra i morti, anche se il numero esatto non è ancora stato ufficialmente confermato. Sharif ha inoltre istituito una commissione per investigare sull'incidente e ha ordinato alle forze dell'ordine di perseguire coloro che sono coinvolti nel traffico di esseri umani. Secondo i parenti dei migranti, la maggior parte di coloro che risultano dispersi proviene dallo Stato di Azad Kashmir (almeno 50 persone) e dallo Stato di Gujarat (47 persone).